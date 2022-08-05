Страны ЕС должны прекратить закупки угля в РФ с 10 августа, несмотря на энергокризис — ЕК

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эмбарго ЕС на закупки российского угля вступит в силу 10 августа, как и было запланировано, и все страны ЕС должны его соблюдать, несмотря на энергокризис. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

«Эмбарго на поставки российского угля — это часть пятого пакета санкций, принятого в апреле. 10 августа заканчивается переходный период (в течение которого закупки российского угля были разрешены — прим. ТАСС), и Еврокомиссия уверена, что все страны ЕС будут выполнять это ограничение», — сказал он, отвечая на вопрос о поставках российского угля в ЕС в условиях энергокризиса сообщества.