Путин до конца года запретил сделки с долями иностранцев в стратегических компаниях РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Он в том числе запрещает совершать до 31 декабря 2022 года ряд сделок, касающихся участия иностранцев из недружественных стран в российских компаниях. Ограничение распространяется на операции с ценными бумагами, составляющими уставные капиталы таких организаций, а также правами и обязанностями, долями, договорами, на основании которых в РФ реализуются инвестпроекты.

Под запрет подпадают в том числе сделки с акциями стратегических для РФ компаний и российских банков, а также с долями, правами и обязанностями в нефтегазовом проекте «Сахалин-1».