Обстрелы Запорожской АЭС ВСУ угрожают ядерной безопасности Европы — посольство РФ в США
09:00 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обстрелы Запорожской АЭС Вооруженными силами Украины (ВСУ) создают реальную угрозу ядерной безопасности не только самой республики, но и Европы. Об этом говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне, опубликованном в воскресенье в телеграм-канале российского диппредставительства.
«Обратили внимание на развернувшуюся в местных СМИ кампанию по дезинформации с целью приписать нашей стране ответственность за ситуацию с Запорожской АЭС. Огульно утверждается, что российские военные нанесли артиллерийские удары по территории атомной станции. Реальное положение дел обстоит с точностью до наоборот», — отметили российские дипломаты.
«Отмечаем, что это не первая провокация Киева на радиационно опасных объектах. Обстрелы Запорожской АЭС формированиями ВСУ имеют преднамеренный характер. Ради того, чтобы дискредитировать Россию, украинские власти не гнушаются ничем, создавая реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и Европы», — подчеркивается в комментарии.
НОВОСТИ
- 10:20 08.08.2022
- Страны ЕС могут потребовать от Украины уступок России - экс-советник Борреля
- 10:05 08.08.2022
- Долги россиян за ЖКУ достигли 804,5 млрд рублей - СМИ
- 10:00 08.08.2022
- Два сухогруза с зерном вышли с Украины — Минобороны Турции
- 09:32 08.08.2022
- Строительная техника повреждена после очередного удара ВСУ по мосту в Херсоне — ВГА
- 09:20 08.08.2022
- В Киргизии при восхождении на пик Хан-Тенгри погибла российская альпинистка
- 09:00 08.08.2022
- Армия Китая сообщила о продлении учений в районе Тайваня
- 18:55 07.08.2022
- Для усиления военного присутствия в регионе США создали тайваньский кризис - глава МИД КНР
- 17:25 07.08.2022
- Почти 70% американцев считают, что состояние экономики США ухудшается - опрос
- 17:05 07.08.2022
- ЧП в коллекторе на юго-востоке Москвы случилось из-за сверхинтенсивных осадков
- 15:30 07.08.2022
- На фоне энергокризиса экс-премьер Британии советует принять чрезвычайный бюджет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать