Обстрелы Запорожской АЭС ВСУ угрожают ядерной безопасности Европы — посольство РФ в США

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обстрелы Запорожской АЭС Вооруженными силами Украины (ВСУ) создают реальную угрозу ядерной безопасности не только самой республики, но и Европы. Об этом говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне, опубликованном в воскресенье в телеграм-канале российского диппредставительства.

«Обратили внимание на развернувшуюся в местных СМИ кампанию по дезинформации с целью приписать нашей стране ответственность за ситуацию с Запорожской АЭС. Огульно утверждается, что российские военные нанесли артиллерийские удары по территории атомной станции. Реальное положение дел обстоит с точностью до наоборот», — отметили российские дипломаты.

«Отмечаем, что это не первая провокация Киева на радиационно опасных объектах. Обстрелы Запорожской АЭС формированиями ВСУ имеют преднамеренный характер. Ради того, чтобы дискредитировать Россию, украинские власти не гнушаются ничем, создавая реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и Европы», — подчеркивается в комментарии.