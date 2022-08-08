Референдумы хотят провести жители Украины, Зеленскому нечего спрашивать с РФ — Песков
14:00 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Референдумы хотят провести жители Херсонской и Запорожской областей Украины, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нечего спрашивать с России и ее руководства в этой ситуации. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Зеленского, что проведение референдумов на этих территориях о присоединении к РФ будет означать конец переговоров с Москвой.
«Дело в том, что это планы у жителей регионов. Это же не мы проводим референдум. Тут, по всей видимости, надо понять, к кому господин Зеленский этим заявлением обращается — к гражданам Украины упомянутых районов или гражданам России. Если к гражданам или руководству России, то в данном случае мы — неверный адрес. Нужно обращаться к своим гражданам и спрашивать, почему среди них очень много тех, кто не хочет жить в его стране», — указал представитель Кремля.
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