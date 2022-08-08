Объем ФНБ увеличился в июле почти на 1,4 трлн руб., до 12,2 трлн руб. — Минфин
17:00 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России в июле 2022 года вырос почти на 1,4 трлн рублей и на 1 августа составил около 12,2 трлн рублей, говорится в сообщении Минфина.
«По состоянию на 1 августа 2022 г. объем ФНБ составил 12 155 885,2 млн рублей или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год», — отмечается в сообщении.
По состоянию на 1 июля объем фонда оценивался в 10,7 трлн рублей.
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