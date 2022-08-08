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Всю территорию Запорожья надо освободить до проведения референдума, считает Джабаров

17:32 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вся территория Запорожской области должна быть очищена от неонацистов до проведения референдума о вхождении региона в состав РФ. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Скорее всего, надо, чтобы вся территория Запорожской области была избавлена от неонацистов. Часть Запорожья пока под властью Киева. Необходимо, чтобы вся территория была зачищена, чтобы все жители Запорожья смогли заявить о своем отношении к тем вопросам, которые будут поставлены на референдуме», — сказал сенатор.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий в понедельник на форуме «Мы вместе с Россией» сообщил, что подписал распоряжение о проведении референдума по вопросу вхождения региона в состав России.

На данный момент освобождено более 70% Запорожской области. Под контролем ВСУ остается областной центр — город Запорожье, где живет почти половина населения области, функцию областного центра выполняет Мелитополь.

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