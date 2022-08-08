0
0
174
НОВОСТИ

Заказчик в Ливане отказался покупать груз украинской кукурузы с судна Razoni

21:20 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заказчик в Ливане отказался от покупки груза украинской кукурузы, которое перевозит сухогруз Razoni, плавающий под флагом Сьерра-Леоне. Об этом в понедельник сообщило посольство Украины в Ливане.

«По информации от поставщика груза, конечный покупатель в Ливане отказался от получения груза из-за задержки доставки (более чем на пять месяцев). Таким образом, поставщик теперь ищет другого покупателя. Он может быть как из Ливана, так и из другой страны», — говорится в сообщении диппредставительства в «Твиттере».

Ранее источник в администрации ливанского порта Триполи, куда Razoni направлялся изначально, сообщил корр. ТАСС, что судно не будет в него заходить, поскольку поставщик ищет нового покупателя.

Согласно данным сервиса отслеживания судов Marine Traffic («Марин трафик»), сейчас Razoni находится у южных берегов Турции, а в графе конечного пункта следования балкера указан статус «заказ». Это означает, что судно ожидает, когда найдется новый покупатель. Razoni вышел из Одессы 1 августа. В среду сотрудники стамбульского Совместного координационного центра провели досмотр сухогруза при входе в пролив Босфор. Делегация в составе 20 представителей Турции, России, Украины и ООН проверила документацию на сельхозпродукцию.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:40 08.08.2022
США передали Украине «множество сотен» ракет для HIMARS, поставки продолжатся — Пентагон
0
24
22:00 08.08.2022
Российским банкам разрешили не работать в валюте стран, заморозивших их активы
0
95
20:40 08.08.2022
США выделят Украине еще $4,5 млрд на поддержку бюджета
0
173
20:00 08.08.2022
Россия уведомила США, что временно выводит из-под инспекции по ДСНВ свои объекты — МИД
0
258
19:20 08.08.2022
Индия и США начали совместные учения сил спецназа
0
257
18:40 08.08.2022
Путин наградил посла России в Польше Андреева орденом Александра Невского
0
284
18:27 08.08.2022
Более 3000 занятий провели в Москве за два года в рамках проекта "Спортивные выходные"
0
288
18:00 08.08.2022
Путин не планирует выступать на Генассамблее ООН в сентябре — Песков
0
360
17:32 08.08.2022
Всю территорию Запорожья надо освободить до проведения референдума, считает Джабаров
0
382
17:12 08.08.2022
Дума осенью обсудит упрощение гражданства РФ для соотечественников из Прибалтики — Володин
0
427

Возврат к списку