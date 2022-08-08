Заказчик в Ливане отказался покупать груз украинской кукурузы с судна Razoni

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заказчик в Ливане отказался от покупки груза украинской кукурузы, которое перевозит сухогруз Razoni, плавающий под флагом Сьерра-Леоне. Об этом в понедельник сообщило посольство Украины в Ливане.

«По информации от поставщика груза, конечный покупатель в Ливане отказался от получения груза из-за задержки доставки (более чем на пять месяцев). Таким образом, поставщик теперь ищет другого покупателя. Он может быть как из Ливана, так и из другой страны», — говорится в сообщении диппредставительства в «Твиттере».

Ранее источник в администрации ливанского порта Триполи, куда Razoni направлялся изначально, сообщил корр. ТАСС, что судно не будет в него заходить, поскольку поставщик ищет нового покупателя.

Согласно данным сервиса отслеживания судов Marine Traffic («Марин трафик»), сейчас Razoni находится у южных берегов Турции, а в графе конечного пункта следования балкера указан статус «заказ». Это означает, что судно ожидает, когда найдется новый покупатель. Razoni вышел из Одессы 1 августа. В среду сотрудники стамбульского Совместного координационного центра провели досмотр сухогруза при входе в пролив Босфор. Делегация в составе 20 представителей Турции, России, Украины и ООН проверила документацию на сельхозпродукцию.