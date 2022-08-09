Более 70% россиян относят книги к предметам первой необходимости — исследование

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 70% опрошенных россиян считают книги предметами первой необходимости, при этом 34% респондентов стали тратить на покупку литературы в цифровом формате больше, чем в прошлом. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования группы компаний «Литрес» и «Ростелеком Книги», приуроченного к Всемирному дню книголюбов.

«Более 70% проголосовавших отметили, что книги являются для них предметом первой необходимости. За последний год 34% респондентов стали тратить на покупку цифровых произведений больше, чем в прошлом, а 36% сохранили затраты на литературу на прежнем уровне. При этом 40% ежегодно отдают за электронные и аудиокниги от 1,1 до 5 тыс. рублей, а 27% — от 5,1 тыс. рублей», — говорится в материале.

Согласно результатам исследования, больше всего тратят на цифровую литературу россияне в возрасте от 26 до 35 лет, на втором месте — жители РФ от 36 до 45 лет, на третьем — старше 46 лет.

Говоря о жанрах, в исследовании отметили, что читатели и слушатели до 18 лет предпочитают детективы, современную прозу, фэнтези и фантастику. Россияне от 19 до 25 лет выбирают книги по психологии, любовные романы и современную прозу, а респонденты в возрасте от 26 до 35 лет — книги по психологии, современную прозу и любовные романы. Аудитории в возрасте от 36 до 45 лет интереснее всего читать детективы, фэнтези и фантастику, современную прозу. Россияне старше 45 предпочитают детективы, фэнтези и фантастику, а также классическую литературу, говорится в материале.

День книголюбов отмечают во всем мире 9 августа. В исследовании «Литрес» и «Ростелеком Книги» приняли участие более 1,5 тыс. респондентов со всей России. Период проведения опроса не приводится.