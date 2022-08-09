Иранский спутник «Хайям» выведен на орбиту — Роскосмос

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спутник «Хайям» в интересах Ирана, который был запущен во вторник с космодрома Байконур, выведен на орбиту, говорится в сообщении Роскосмоса.

«Иранский космический аппарат дистанционного зондирования Земли „Хайям“ успешно выведен на целевую орбиту с помощью стартовавшей с космодрома Байконур российской ракеты-носителя „Союз-2.1б“ и разгонного блока „Фрегат“, — говорится в сообщении.