Иранский спутник «Хайям» выведен на орбиту — Роскосмос
12:05 09.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спутник «Хайям» в интересах Ирана, который был запущен во вторник с космодрома Байконур, выведен на орбиту, говорится в сообщении Роскосмоса.
«Иранский космический аппарат дистанционного зондирования Земли „Хайям“ успешно выведен на целевую орбиту с помощью стартовавшей с космодрома Байконур российской ракеты-носителя „Союз-2.1б“ и разгонного блока „Фрегат“, — говорится в сообщении.
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