SberPay QR – теперь и в «Магнолии»

13:18

Сбер и сеть продуктовых магазинов «Магнолия» в Москве и Московской области запустили SberPay QR – систему оплаты телефоном по QR-коду в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Теперь покупки в «Магнолии» доступны клиентам Сбера, даже если у них нет с собой карты – нужен только телефон.

Для проведения платежа нужно открыть приложение СберБанк Онлайн, нажать значок QR, перейти на вкладку «Оплатить», показать QR-код кассиру для сканирования. Сервис работает даже на телефонах без поддержки NFC, при этом бонусы от СберСпасибо начисляются так же, как при оплате картой.

«Мы стремимся сохранить для наших клиентов возможность бесконтактной оплаты покупок телефоном, и опция SberPay QR позволяет это сделать, – отметил директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых. – Даже если вы забыли дома наличные и банковскую карту, вы сможете приобрести нужные товары, если с собой телефон с приложением СберБанк Онлайн».

«Для наших покупателей важно иметь способ оплатить свои ежедневные покупки быстро и удобно, а наша задача – предоставить им эту возможность, – подчеркнул руководитель отдела IT по развитию сети супермаркетов «Магнолия» Даниил Донцов. – Наши клиенты идут в ногу со временем, и мы меняемся вместе с ними. Уверен, что оплата с помощью QR увеличит интерес потребителей к бесконтактной оплате».

SberPay QR уже работает более чем в 500 тыс. торговых точек по всей стране.