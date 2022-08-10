Профицит бюджета РФ за январь — июль 2022 г. составил 481,9 млрд рублей

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профицит федерального бюджета РФ в январе — июле текущего года, по предварительной оценке, составил 481,9 млрд рублей, следует из данных Минфина.

Согласно статистике министерства, доходы бюджета превысили 15,7 трлн рублей и составили 63,1% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов». Расходы составили 15,29 трлн рублей или 64,6% к общему объему расходов федерального бюджета.