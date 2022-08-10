США помогают Украине «отстаивать суверенитет» в соответствии с запросами Киева — Остин
15:00 10.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты помогают Украине «отстаивать суверенитет» исходя из запросов Киева. Об этом в среду сообщил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Риге по итогам встречи с его латвийским коллегой Артисом Пабриксом.
«Мы не гадаем, что нужно (Украине — прим. ТАСС), поскольку каждую неделю, иногда два раза в неделю я провожу переговоры с министром обороны Украины. Мы обсуждаем ход боевых действий, что нужно Киеву сейчас и что потребуется в ближайшем будущем. Задача США в том, чтобы Украина успешно отстаивала свою суверенную территорию», — сказал он. Трансляция встречи велась на сайте Госдепартамента США.
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