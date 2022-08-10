В Ингушетии в 13 школах к новому учебному году закончат капремонт по федеральной программе
18:09 10.08.2022
|Фото с сайта www.ingushetia.ru
К 25 августа в Ингушетии закончится ремонт в 13 школах, которые находятся в городах Назрань, Малгобек, Сунжа, а также в семи сельских поселениях. 1 сентября они уже будут готовы к началу нового учебного года.
Школы Ингушетии впервые получили поддержку проведения реконструкции объектов образовательной сферы. Она была оказана в рамках федеральной программы, созданной в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. В республике программа реализуется со всей ответственностью. Минобрнауки Ингушетии создало заявку по объектам, нуждающимся в капремонте, еще в ноябре 2021 года. В нее вошли 29 учреждений: 16 из них включили во вторую очередь – там капремонт проведут в 2023 году.
Как обратил внимание глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, в регионе активно строятся новые школы и детсады, но на этом власти не останавливаются. «Но помимо строительства новых объектов мы занимаемся реконструкцией и капитальным ремонтом старых школьных зданий, - отметил Махмуд-Али Калиматов. - Это позволяет нам частично решить проблему с дефицитом учебных заведений среднего образования... Мы повысили требования к качеству строительства школ, предупредили подрядчиков, что не будем принимать объекты, если что-то придется переделывать в скором времени».
НОВОСТИ
- 18:59 10.08.2022
- Сбер улучшил наполнение премиального пакета услуг СберПремьер
- 18:45 10.08.2022
- Интересы Украины в Москве будет представлять Швейцария, если Россия согласится
- 17:40 10.08.2022
- Казахстан утвердил протокол с Турцией о сотрудничестве в области военной разведки
- 17:12 10.08.2022
- Китай и Россия вступили в период самых успешных межгосударственных отношений — посол в РФ
- 17:00 10.08.2022
- В Мелитополе задержали мужчину, корректировавшего удары ВСУ по городу
- 16:32 10.08.2022
- В Мариуполе приступили к эксгумации останков из стихийных захоронений
- 16:12 10.08.2022
- Запад начал применять в Азии концепцию «расширения НАТО на восток» — посол Китая в РФ
- 16:00 10.08.2022
- В Казахстане опровергли продажу военной техники Великобритании для поставок на Украину
- 15:32 10.08.2022
- Предложение о запрете шенгенских виз для россиян внесено на обсуждение в ЕС — кабмин ФРГ
- 15:12 10.08.2022
- Министры обороны 35 стран подтвердили участие в конференции по безопасности — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать