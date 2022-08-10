В Ингушетии в 13 школах к новому учебному году закончат капремонт по федеральной программе

18:09

Фото с сайта www.ingushetia.ru

В Ингушетии активно реализуется федеральная программа капремонта в зданиях школ. Образовательные учреждения в десяти населенных пунктах откроются после ремонта к началу нового учебного года.

К 25 августа в Ингушетии закончится ремонт в 13 школах, которые находятся в городах Назрань, Малгобек, Сунжа, а также в семи сельских поселениях. 1 сентября они уже будут готовы к началу нового учебного года.

Школы Ингушетии впервые получили поддержку проведения реконструкции объектов образовательной сферы. Она была оказана в рамках федеральной программы, созданной в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. В республике программа реализуется со всей ответственностью. Минобрнауки Ингушетии создало заявку по объектам, нуждающимся в капремонте, еще в ноябре 2021 года. В нее вошли 29 учреждений: 16 из них включили во вторую очередь – там капремонт проведут в 2023 году.

Как обратил внимание глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, в регионе активно строятся новые школы и детсады, но на этом власти не останавливаются. «Но помимо строительства новых объектов мы занимаемся реконструкцией и капитальным ремонтом старых школьных зданий, - отметил Махмуд-Али Калиматов. - Это позволяет нам частично решить проблему с дефицитом учебных заведений среднего образования... Мы повысили требования к качеству строительства школ, предупредили подрядчиков, что не будем принимать объекты, если что-то придется переделывать в скором времени».