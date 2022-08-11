В Донецке из-за обстрела ВСУ произошел выброс аммиака

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авария на аммиакопроводе произошла в среду в Донецке в результате обстрела украинскими силовиками территории местного пивного завода. Об этом говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале МЧС Донецкой Народной Республики.

«Жителям Калининского района города Донецка — произошла авария на аммиакопроводе с разливом опасного химического вещества — аммиака. В связи с этим населению необходимо находиться в помещениях. Принять меры для дополнительной герметизации своих квартир (домов), помещений. Дышать через ватно-марлевые повязки, смоченные 5-процентным раствором лимонной или уксусной кислоты», — указывается в тексте.

Свыше 30 человек находилось на территории пивоваренного завода в Донецке во время обстрела, предпринятого в среду Вооруженными силами Украины, один из них погиб. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале МЧС Донецкой Народной Республики.

«В момент происшествия на территории завода находилось 32 человека. По предварительной информации, 1 человек погиб и 2 пострадали», — проинформировали в ведомстве. Там добавили, что площадь пожара на предприятии составляет 600 кв. метров.