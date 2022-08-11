Компетентные органы РФ и США ведут переговоры по обмену заключенными — МИД РФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уполномоченные структуры России и США ведут переговоры по возможности обмена содержащимися в заключении гражданами двух стран. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«Мы неоднократно комментировали данную тему. Действительно, 5 августа глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность нашей стороны обсуждать эту проблему, но в рамках того канала, который был согласован президентами России и США [Владимиром Путиным и Джо Байденом]. Напомню, что были даны поручения соответствующим уполномоченным структурами осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными органами», — сказал Нечаев.

Он также напомнил о призыве Москвы Вашингтону «не спекулировать на чувствительной материи, затрагивающей судьбы конкретных людей». «Советуем отказаться от бесперспективных попыток оказывать на нас давление и призываем их сосредоточиться на практической работе по установленным каналам. По-другому просто не получится», — резюмировал Нечаев.