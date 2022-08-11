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В ООН отказались комментировать вопрос о дискриминации в визовой политике Эстонии

20:00 11.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН отмечает право стран на собственную визовую политику, выступает против дискриминации, но не комментирует конкретного решения Эстонии о закрытии въезда в страну для граждан РФ, имеющих выданную республикой шенгенскую визу. Об этом заявил в четверг на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«У стран есть право проводить собственную визовую политику», — сказал он.

На уточняющий вопрос о том, не видит ли он дискриминации в подобных действиях, Дюжаррик ответил что ООН «выступает против дискриминации». «Но повторю снова, что комментировать этот вопрос я не буду», — отметил он.

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