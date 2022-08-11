В ООН отказались комментировать вопрос о дискриминации в визовой политике Эстонии
20:00 11.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«У стран есть право проводить собственную визовую политику», — сказал он.
На уточняющий вопрос о том, не видит ли он дискриминации в подобных действиях, Дюжаррик ответил что ООН «выступает против дискриминации». «Но повторю снова, что комментировать этот вопрос я не буду», — отметил он.
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