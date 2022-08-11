Госдеп США по поводу виз: "Мы хотим, чтобы наши действия не наносили вреда российскому народу"

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США хотят, чтобы меры, предпринимаемые Вашингтоном в отношении Москвы, не наносили вреда «российскому народу». С таким утверждением выступил в четверг на регулярном брифинге первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, комментируя призыв Киева к странам Группы семи рассмотреть возможность прекращения выдачи виз гражданам РФ.

«Что касается вопроса о каком-либо запрете на выдачу виз: мы ясно дали понять, что хотим, чтобы наши действия не наносили вреда и не оказывали значительного влияния на российский народ, не с ним у нас разногласия на этот счет», — заявил он.