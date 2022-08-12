Байден и Зеленский будут ответственны за последствия обстрелов Запорожской АЭС — Володин

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ответственность за трагические последствия, к которым могут привести обстрелы Запорожской АЭС, будет лежать на президенте США Джо Байдене и президенте Украины Владимире Зеленском. Такое мнение в пятницу высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Действия Вашингтона и киевского режима несут опасность ядерной катастрофы», — написал Володин в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что Запорожскую АЭС обстреливают ракетами и тяжелой артиллерией, «что может привести к трагическим последствиям для жителей большинства регионов Украины и ряда стран Европы». «Ответственность за это будет лежать на Байдене и Зеленском, а также на главах европейских государств, с молчаливого согласия которых ведутся обстрелы», — заявил Володин.