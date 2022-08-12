В Британии мужчина с мачете ранил несколько человек возле стадиона ФК «Ливерпуль»
11:05 12.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мужчина, вооруженный мачете, нанес ножевые ранения нескольким прохожим рядом со стадионом английского футбольного клуба (ФК) «Ливерпуль». Об этом сообщила в четверг вечером полиция графства Мерсисайд.
Отмечается, что пострадавшим, точное число которых правоохранительные органы не приводят, потребовалась госпитализация, однако полученные ранения не угрожают их жизням. Подозреваемый был задержан спустя короткое время в Стэнли-парке, который расположен между стадионом «Ливерпуля» и ареной местного ФК «Эвертон».
В полиции указали, что инцидент, предположительно, не связан с терроризмом. В то же время стражи порядка заявили, что у нападавшего имелись «проблемы с психикой».
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