В Британии мужчина с мачете ранил несколько человек возле стадиона ФК «Ливерпуль»

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина, вооруженный мачете, нанес ножевые ранения нескольким прохожим рядом со стадионом английского футбольного клуба (ФК) «Ливерпуль». Об этом сообщила в четверг вечером полиция графства Мерсисайд.

Отмечается, что пострадавшим, точное число которых правоохранительные органы не приводят, потребовалась госпитализация, однако полученные ранения не угрожают их жизням. Подозреваемый был задержан спустя короткое время в Стэнли-парке, который расположен между стадионом «Ливерпуля» и ареной местного ФК «Эвертон».

В полиции указали, что инцидент, предположительно, не связан с терроризмом. В то же время стражи порядка заявили, что у нападавшего имелись «проблемы с психикой».