В Москве выявили 7 381 случай заражения коронавирусом за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 7 381 против 7 899 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 2 892 603 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 20 — впервые с 7 апреля. Днем ранее умерли 16 заразившихся, всего за время пандемии — 44 654. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 5 955, до 2 663 561.