В России уровень коллективного иммунитета к ковиду снизился за неделю с 8,6% до 7,4%

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России опустился за неделю с 8,6% до 7,4%, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

Вакцинацию первым компонентом препаратами против коронавируса в стране, согласно данным, провели 94 697 949 раз, а полный цикл вакцинации — 89 423 801 раз.