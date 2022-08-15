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Решение по делу малайзийского "Боинга" вынесут 17 ноября

14:34 15.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Голландский суд вынесет решение по уголовному делу о крушении «Боинга» на Украине 17 ноября. Об этом говорится в распространенном в понедельник в «Твиттере» сообщении инстанции.

Согласно суду, «17 ноября выбрано в качестве предварительной даты вынесения решения по уголовному делу MH17».

Оглашение вердикта займет половину дня.

Пассажирский «Боинг-777» компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане десяти государств. Совместная следственная группа в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой Народной Республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они занимались доставкой зенитной установки «Бук» на Украину с территории РФ.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие к результатам работы следственной группы, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе расследования.

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