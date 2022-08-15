Маркетплейс Ozon не планирует русифицировать название по примеру Wildberries

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Онлайн-ретейлер Ozon не планирует менять название после того, как Wildberries ввел русифицированное название сайта — «Ягодки». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ozon.

«Название менять не планируем», — сказал представитель пресс-службы компании.

В то же время в своем Telegram-канале компания провела шуточный опрос среди читателей, как могло бы выглядеть новое название на русский манер.

В понедельник днем сайт маркетплейса Wildberries сменил название на «Ягодки». Ранее глава компании Татьяна Бакальчук в ответ на предложение вице-премьера — министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова о русификации иностранных названий обещала рассмотреть этот вопрос.