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НОВОСТИ

Аксенов: Крымский бизнес работает на освобожденных территориях Украины и в Донбассе

15:27 15.08.2022

Компании из Крыма работают на освобожденных территориях Украины, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), сообщил в понедельник в эфире телеканала «Россия-24» глава российского региона Сергей Аксенов. Бизнес помогает восстанавливать разрушенную инфраструктуру.

«Работает ряд крымских компаний сегодня на освобожденных территориях, в том числе в ДНР и ЛНР», — сказал Аксенов. Он напомнил, что в восстановлении Мариуполя большую помощь оказывает Санкт-Петербург, взявший шефство над городом. «Мы оказываем содействие нашими подрядными организациями», — добавил глава Крыма.

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