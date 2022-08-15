Аксенов: Крымский бизнес работает на освобожденных территориях Украины и в Донбассе
15:27 15.08.2022
Компании из Крыма работают на освобожденных территориях Украины, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), сообщил в понедельник в эфире телеканала «Россия-24» глава российского региона Сергей Аксенов. Бизнес помогает восстанавливать разрушенную инфраструктуру.
«Работает ряд крымских компаний сегодня на освобожденных территориях, в том числе в ДНР и ЛНР», — сказал Аксенов. Он напомнил, что в восстановлении Мариуполя большую помощь оказывает Санкт-Петербург, взявший шефство над городом. «Мы оказываем содействие нашими подрядными организациями», — добавил глава Крыма.
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