Истребитель ПВО РФ отогнал от границы британский самолет-разведчик
21:35 15.08.2022 Источник: Интерфакс
Как сообщили в ведомстве, дежурными силами ПВО над акваторией Баренцева моря обнаружена неизвестная воздушная цель, которая направлялась в сторону российской государственной границы.
"Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании", - сообщили в ведомстве.
"Воздушная цель нарушила Государственную границу РФ в районе мыса Святой Нос. Действиями экипажа самолета МиГ-31бм самолет-разведчик был вытеснен за пределы территории Российской Федерации", - сообщили российские военные.
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