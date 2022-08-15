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НОВОСТИ

Истребитель ПВО РФ отогнал от границы британский самолет-разведчик

21:35 15.08.2022 Источник: Интерфакс

Самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании нарушил госграницу РФ в районе мыса Святой Нос, он был вытеснен российским истребителем, сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщили в ведомстве, дежурными силами ПВО над акваторией Баренцева моря обнаружена неизвестная воздушная цель, которая направлялась в сторону российской государственной границы.

"Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании", - сообщили в ведомстве.

"Воздушная цель нарушила Государственную границу РФ в районе мыса Святой Нос. Действиями экипажа самолета МиГ-31бм самолет-разведчик был вытеснен за пределы территории Российской Федерации", - сообщили российские военные.

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