В 2023 году появятся первые Ту-214 для коммерческих полетов
09:20 16.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы действительно запускаем в производство партию в 20 машин на ближайшие несколько лет совместно с нашими партнерами по кооперации. Решения об этом приняты. Уже сейчас началось строительство новых самолетов. В стапелях агрегатной сборки находится первый самолет этой партии. В цехах ведется изготовление деталей для последующих самолетов. Программа предусматривает сдачу первых самолетов в 2023 году», — сообщил Слюсарь.
По его словам, самолет будет достаточно комфортным для пассажиров. Сейчас на самолетах используется новое светотехническое оборудование, кресла, багажные полки, которые отвечают международным требованиям, система кондиционирования воздуха, уточнил глава ОАК.
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