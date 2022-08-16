0
0
79
НОВОСТИ

В 2023 году появятся первые Ту-214 для коммерческих полетов

09:20 16.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые магистральные узкофюзеляжные самолеты Ту-214 для российских авиакомпаний появятся в 2023 году. Об этом в интервью ТАСС в рамках международного военно-технического форума «Армия-2022» рассказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

«Мы действительно запускаем в производство партию в 20 машин на ближайшие несколько лет совместно с нашими партнерами по кооперации. Решения об этом приняты. Уже сейчас началось строительство новых самолетов. В стапелях агрегатной сборки находится первый самолет этой партии. В цехах ведется изготовление деталей для последующих самолетов. Программа предусматривает сдачу первых самолетов в 2023 году», — сообщил Слюсарь.

По его словам, самолет будет достаточно комфортным для пассажиров. Сейчас на самолетах используется новое светотехническое оборудование, кресла, багажные полки, которые отвечают международным требованиям, система кондиционирования воздуха, уточнил глава ОАК.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:25 16.08.2022
Несмотря на ограничения соцсети, число пользователей TikTok в РФ не снижается
0
69
09:15 16.08.2022
Ограничения на полеты в ряд аэропортов юга и центра РФ продлены до 23 августа
0
77
21:35 15.08.2022
Истребитель ПВО РФ отогнал от границы британский самолет-разведчик
0
647
21:30 15.08.2022
На уходе из РФ и Белоруссии компания «Хенкель» потеряла 184 млн евро
0
614
21:10 15.08.2022
Латвия подарила Украине четыре вертолета, один нуждается в капремонте
0
614
20:45 15.08.2022
«Армия-2022». В Форуме присут участие более ста НИИ и организаций
0
619
20:35 15.08.2022
Сбер принял участие в фестивале «День Индии»
0
625
20:10 15.08.2022
В ООН считают, что инспекторы МАГАТЭ могут безопасно попасть на ЗАЭС через Киев
0
636
19:55 15.08.2022
Министр обороны США заразился COVID-19
0
623
19:30 15.08.2022
Шольц уверен в успехе санкций против России м намерен работать и дальше в этом направлении
0
675

Возврат к списку