Новикомбанк финансирует создание комплексов гидроразрыва пласта

15:32

Фото пресс-службы Новикомбанка

На форуме «Армия-2022» Новикомбанк, опорный банк госкорпорации Ростех, заключил соглашение с АО «Корпорация «МИТ» госкорпорации «Роскосмос» по производству гражданской продукции.

Новикомбанк обеспечит финансирование уникального проекта АО «Корпорация «МИТ» по производству комплексов гидравлического разрыва пласта (ГРП), реализуемого в рамках государственной программы импортозамещения и диверсификации ОПК в интересах отечественного нефтегазового комплекса. Соглашение на сумму 3,3 млрд руб. подписали председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и генеральный конструктор «Корпорации МИТ» Юрий Соломонов.

Проект по разработке российского мобильного комплекса для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти был поручен ГК «Роскосмос» в конце 2020 года. В рамках его реализации «Корпорацией «МИТ» разработаны и изготовлены 12 высокотехнологичных агрегатов. В программе принимают участие нескольких десятков российских предприятий.

До конца 2023 года опытный образец флота ГРП пройдет полный цикл испытаний, в том числе непосредственно на нефтяных месторождениях компании «Газпром нефть».

«Важность данной программы для промышленности трудно переоценить. Благодаря новым комплексах нефтегазовые предприятия смогут значительно увеличить объемы добычи и повысить коэффициент извлечения нефти на новых месторождениях», – отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш Елена Георгиева.