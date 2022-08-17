Экономический кризис может вызвать в Лондоне всплеск уличной преступности - мэр

11:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Непростая экономическая ситуация в Великобритании может привести к всплеску уличной преступности среди молодых групп населения. Об этом в среду заявил мэр Лондона Садик Хан в интервью газете «Гардиан».



«Я обеспокоен потенциальным ростом насилия нынешним летом, поскольку кризис, вызванный [увеличением] стоимости жизни, все более углубляется и грозит свести на нет прогресс, которого мы достигли в борьбе с насилием, — сказал он. — Насилия, как и бедность, можно избежать. Правительство [Великобритании] должно сделать больше, чтобы продемонстрировать, что оно разделяет мое стремление построить более справедливый и безопасный Лондон для всех».



По словам Хана, преступным группировкам вследствие экономического кризиса в стране будет легче привлекать в свои ряды молодежь. В этой связи градоначальник объявил о выделении в общей сложности 8 млн фунтов (9,7 млн долларов) на реализацию программ, призванных помочь молодым людям сойти с тропы криминала.



