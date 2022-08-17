Экономический кризис может вызвать в Лондоне всплеск уличной преступности - мэр
11:35 17.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я обеспокоен потенциальным ростом насилия нынешним летом, поскольку кризис, вызванный [увеличением] стоимости жизни, все более углубляется и грозит свести на нет прогресс, которого мы достигли в борьбе с насилием, — сказал он. — Насилия, как и бедность, можно избежать. Правительство [Великобритании] должно сделать больше, чтобы продемонстрировать, что оно разделяет мое стремление построить более справедливый и безопасный Лондон для всех».
По словам Хана, преступным группировкам вследствие экономического кризиса в стране будет легче привлекать в свои ряды молодежь. В этой связи градоначальник объявил о выделении в общей сложности 8 млн фунтов (9,7 млн долларов) на реализацию программ, призванных помочь молодым людям сойти с тропы криминала.
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