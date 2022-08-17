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Влиятельным блогерам запретили публиковать политическую рекламу в TikTok

14:30 17.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Социальная сеть TikTok («Тикток») будет принимать дополнительные меры, направленные на то, чтобы не допустить публикацию влиятельными блогерами платной политической рекламы в ходе подготовки к промежуточным выборам в США, которые состоятся в ноябре. Об этом в среду заявил Эрик Хан, глава службы безопасности TikTok в США.

«Наши эксперты по безопасности будут отслеживать признаки того, что влиятельным блогерам платят за публикацию политических материалов. Контент, нарушающий наши правила, будет удаляться. Все материалы, связанные с промежуточными выборами в Конгресс США 2022 года, будут иметь специальную маркировку», — отмечается в заявлении Хана, опубликованном на сайте TikTok.

TikTok запретила платную политическую рекламу еще в 2019 году, однако, как отмечает агентство Рейтер, политические технологи обходят данный запрет, договариваясь с влиятельными блогерами о продвижении необходимой политической повестки.

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