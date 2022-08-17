0
0
1
НОВОСТИ

Возобновление поставок иранской нефти в интересах ОПЕК - генсек

14:40 17.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постепенное возобновление поставок иранской нефти находится в интересах Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и не сможет нарушить баланс на мировом рынке топлива. Об этом заявил в среду в интервью агентству Блумберг генеральный секретарь ОПЕК, представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс.

«Мировой рынок достаточно большой, чтобы он мог позволить себе поставки из Ирана. Иран — ответственный поставщик нефти. Полагаю, это в интересах самого Ирана, ОПЕК и более широкого круга участников рынка, чтобы возвращение каждого барреля иранской нефти происходило постепенно. Таким образом, это не сможет повлиять на баланс», — сказал он.

По мнению генсека, «Иран — ключевой и основополагающий член ОПЕК» и важный поставщик нефти на рынок, а организация оптимистично смотрит на ожидаемый рост спроса на топливо.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:30 17.08.2022
Влиятельным блогерам запретили публиковать политическую рекламу в TikTok
0
46
13:40 17.08.2022
Из-за засухи на юге Англии запретили поливать газоны и мыть машины из шлангов
0
119
13:31 17.08.2022
Собянин: Москва направила спасателей и технику для борьбы с лесными пожарами в Рязанской области
0
131
13:30 17.08.2022
На севере Польши россиянам массово отказывают в выдаче ВНЖ - портал
0
146
12:20 17.08.2022
Управление по развитию ИИ создано в Минобороны РФ - Осадчук
0
242
12:15 17.08.2022
Сбер запатентовал технологии по распознаванию дипфейков
0
241
12:10 17.08.2022
Из-за падения цен на нефть восстановление ядерной сделки с Ираном маловероятно - доклад
0
296
11:48 17.08.2022
Празднование Дня флага в Москве завершится концертом на Поклонной горе
0
243
11:35 17.08.2022
Экономический кризис может вызвать в Лондоне всплеск уличной преступности - мэр
0
248
11:30 17.08.2022
В первой половине 2022 года нефтяной фонд Норвегии потерял 173 млрд $
0
255

Возврат к списку