Возобновление поставок иранской нефти в интересах ОПЕК - генсек

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постепенное возобновление поставок иранской нефти находится в интересах Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и не сможет нарушить баланс на мировом рынке топлива. Об этом заявил в среду в интервью агентству Блумберг генеральный секретарь ОПЕК, представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс.



«Мировой рынок достаточно большой, чтобы он мог позволить себе поставки из Ирана. Иран — ответственный поставщик нефти. Полагаю, это в интересах самого Ирана, ОПЕК и более широкого круга участников рынка, чтобы возвращение каждого барреля иранской нефти происходило постепенно. Таким образом, это не сможет повлиять на баланс», — сказал он.



По мнению генсека, «Иран — ключевой и основополагающий член ОПЕК» и важный поставщик нефти на рынок, а организация оптимистично смотрит на ожидаемый рост спроса на топливо.



