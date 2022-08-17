Олегу Артемьеву пришлось прервать работу вне МКС и вернуться на станцию из-за неисправности скафандра

19:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Космонавт Олег Артемьев, который также является спецкором ТАСС на МКС, досрочно завершает выход в открытый космос из-за проблем с энергообеспечением скафандра, следует из трансляции Роскосмоса.

«Олег, это очень низкое напряжение, тебе срочно надо возвращаться. Потому что если аккумулятор совсем сядет, это не только насос, вентилятор, может связь пропасть», — сказал специалист ЦУП космонавту во время переговоров.