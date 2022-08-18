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НОВОСТИ

В Польше задержали человека, готового сотрудничать с российской разведкой

10:00 18.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агентство внутренней безопасности Польши задержало на юге страны мужчину, подозреваемого в выражении готовности действовать в пользу российской разведки. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

«Используя свои связи, он собирался передать российской стороне широкий спектр информации, в том числе из области обороны и безопасности страны. Также он был готов выполнять другие заказанные разведкой задания на территории Польши. Подозреваемый понимал нелегальный характер предпринятых шагов, направленных на налаживание долгосрочного сотрудничества с российской разведкой», — заявил он.

По словам Жарына, взамен задержанный Ярослав А. (фамилия по польским законам не называется) рассчитывал получать деньги и помощь в избавлении от своих личных врагов.

Задержание было проведено 11 июля 2022 года на территории Шленского воеводства Польши. Прокурор предъявил Ярославу А. обвинения по 130 статье Уголовного кодекса, касающейся выражения готовности действовать в пользу иностранной разведки против Польши. Подозреваемый признался во вменяемом ему деянии и дал обширные показания. Сейчас он задержан на 3 месяца. После суда ему грозит до 8 лет тюремного заключения.

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