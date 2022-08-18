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СМИ: США поставляют Украине противорадиолокационные ракеты и не сообщают об этом

10:45 18.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты передают Украине противорадиолокационные ракеты, не афишируя такие поставки. Об этом в четверг сообщило издание «Бизнес инсайдер».

Сведения о том, что американские ракеты, предназначенные для обнаружения и уничтожения средств радиолокации, используются в конфликте на Украине, появились еще в начале августа. По данным издания, такие сообщения распространяли российские блогеры, которые на местах обнаружили обломки высокоскоростных противорадиолокационных ракет HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile). Позднее Пентагон подтвердил, что ракеты HARM действительно поставлялись на Украину.

«Мы включили [в поставки] ряд противорадиолокационных ракет, которые могут запускаться с украинских самолетов и оказывать воздействие на российские радары», — заявил журналистам заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, слова которого приводит «Бизнес инсайдер». При этом, какие именно ракеты поставляются, он не уточнил.

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