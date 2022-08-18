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В Москве выявили 9 080 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:30 18.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 9 080 против 10 241 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Всего в столице с начала пандемии выявили 2 937 355 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 17 против 21 днем ранее, до 44 781. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 7 355, до 2 703 578.

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