В Москве выявили 9 080 случаев заражения коронавирусом за сутки
11:30 18.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 9 080 против 10 241 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.
Всего в столице с начала пандемии выявили 2 937 355 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 17 против 21 днем ранее, до 44 781. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 7 355, до 2 703 578.
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