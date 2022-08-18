Минобороны РФ: Действия ВСУ могут привести к новой "Фукусиме"

11:49 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) могут привести с ситуации, аналогичной радиационной аварии на японской АЭС «Фукусима-1». Об этом заявил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

«По мнению наших специалистов, из-за действий ВСУ аналогичная ситуация может возникнуть и на Запорожской АЭС», — сказал он, пояснив, что при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и, как следствие, разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносом их на сотни километров.

По оценке Кириллова, такая чрезвычайная ситуация способна вызвать массовую миграцию населения и будет иметь более катастрофические последствия, чем надвигающийся газовый кризис в Европе, что подтверждается прогнозом ряда европейских профильных организаций.