Минобороны РФ: Действия ВСУ могут привести к новой "Фукусиме"
11:49 18.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действия вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) могут привести с ситуации, аналогичной радиационной аварии на японской АЭС «Фукусима-1». Об этом заявил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
«По мнению наших специалистов, из-за действий ВСУ аналогичная ситуация может возникнуть и на Запорожской АЭС», — сказал он, пояснив, что при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и, как следствие, разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносом их на сотни километров.
По оценке Кириллова, такая чрезвычайная ситуация способна вызвать массовую миграцию населения и будет иметь более катастрофические последствия, чем надвигающийся газовый кризис в Европе, что подтверждается прогнозом ряда европейских профильных организаций.
НОВОСТИ
- 12:00 18.08.2022
- Санду: Додон помог бы России провести спецоперацию в Украине
- 11:45 18.08.2022
- В Рязанской области скрывали реальные площади пожаров — Рослесхоз
- 11:30 18.08.2022
- В Москве выявили 9 080 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:15 18.08.2022
- Медведев: Спецоперация не навредила никому из граждан Евросоюза
- 11:00 18.08.2022
- Эрдоган во Львове может предложить временно прекратить огонь в Украине
- 10:45 18.08.2022
- СМИ: США поставляют Украине противорадиолокационные ракеты и не сообщают об этом
- 10:30 18.08.2022
- Срок получения финской шенгенской визы может вырасти до 4-5 месяцев — АТОР
- 10:15 18.08.2022
- Напавший на Салмана Рушди плохо знаком с его книгами
- 10:00 18.08.2022
- В Польше задержали человека, готового сотрудничать с российской разведкой
- 09:46 18.08.2022
- Регулятор ФРГ не исключил нехватку газа в регионах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать