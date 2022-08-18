0
0
26
НОВОСТИ

Минобороны РФ: Действия ВСУ могут привести к новой "Фукусиме"

11:49 18.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) могут привести с ситуации, аналогичной радиационной аварии на японской АЭС «Фукусима-1». Об этом заявил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

«По мнению наших специалистов, из-за действий ВСУ аналогичная ситуация может возникнуть и на Запорожской АЭС», — сказал он, пояснив, что при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и, как следствие, разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносом их на сотни километров.

По оценке Кириллова, такая чрезвычайная ситуация способна вызвать массовую миграцию населения и будет иметь более катастрофические последствия, чем надвигающийся газовый кризис в Европе, что подтверждается прогнозом ряда европейских профильных организаций.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 18.08.2022
Санду: Додон помог бы России провести спецоперацию в Украине
0
33
11:45 18.08.2022
В Рязанской области скрывали реальные площади пожаров — Рослесхоз
0
70
11:30 18.08.2022
В Москве выявили 9 080 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
95
11:15 18.08.2022
Медведев: Спецоперация не навредила никому из граждан Евросоюза
0
123
11:00 18.08.2022
Эрдоган во Львове может предложить временно прекратить огонь в Украине
0
151
10:45 18.08.2022
СМИ: США поставляют Украине противорадиолокационные ракеты и не сообщают об этом
0
212
10:30 18.08.2022
Срок получения финской шенгенской визы может вырасти до 4-5 месяцев — АТОР
0
176
10:15 18.08.2022
Напавший на Салмана Рушди плохо знаком с его книгами
0
191
10:00 18.08.2022
В Польше задержали человека, готового сотрудничать с российской разведкой
0
202
09:46 18.08.2022
Регулятор ФРГ не исключил нехватку газа в регионах
0
210

Возврат к списку