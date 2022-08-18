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Зеленский заявил, что согласовал с Гутерришем параметры визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

17:18 18.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал с генсеком ООН Антониу Гутерришем параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского лидера по итогам его встречи с Гутерришем в четверг во Львове.

«Президент и генеральный секретарь ООН согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС», — говорится в тексте. В нем также утверждается, что поездка представителей МАГАТЭ на АЭС «должна быть осуществлена легальным способом» через свободную от российских войск территорию.

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