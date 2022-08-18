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Гутерриш, Эрдоган и Зеленский обсудили возможные пути окончания конфликта на Украине - СМИ

20:25 18.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты Турции и Украины Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили на трехсторонней встрече во Львове возможные пути окончания конфликта на Украине. Об этом в четверг сообщило агентство Рейтер со ссылкой на турецкого лидера.

После переговоров Эрдоган заявил, что обсуждалось использование позитивной атмосферы, которую создало заключение сделки по экспорту зерна при посредничестве ООН, для установления прочного мира на Украине, передает Рейтер.

«Турция продолжит дипломатические усилия для мирного завершения войны на Украине. Я верю, что она рано или поздно завершится за столом переговоров. В этом едины и Зеленский, и Гутерриш», — сказал Эрдоган.

Президент Турции призвал международное сообщество прилагать больше усилий для урегулирования кризиса на Украине. Со своей стороны он добавил, что Анкара готова оказать содействие РФ и Украине в возобновлении стамбульского процесса переговоров между сторонами конфликта.

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