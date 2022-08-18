Подмосковные молодогвардейцы подарили ветерану Великой Отечественной Федору Козлову телевизор
20:24 18.08.2022
|Фото пресс-службы «Молодой гвардии Единой России
Активисты Московского областного отделения организации «Молодая гвардия Единой России» в городском округе Люберцы навестили ветерана Великой Отечественной войны Федора Юрьевича Козлова. Ребята помогли ему навести порядок на приусадебном участке и с делами по дому, а также привезли в подарок телевизор. Проведать Федора Юрьевича приехал депутат Госдумы, лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачев.
«Мы продолжаем акцию «Выходные с ветераном» – навещаем фронтовиков, помогаем в решении бытовых проблем. Узнали, что Федору Юрьевичу нужен телевизор. Так что сегодня мы с подарком. Главное – это не разовая акция, а системный подход», – сказал Александр Толмачев.
Лидер подмосковных молодогвардейцев подчеркнул, что нет ничего ценнее живого общения с ветераном.
«Каждый ветеран – кладезь знаний и опыта. Общение с ветераном бесценно, и я здесь как раз для этого. Каждая встреча – новая информация и обмен опытом, который помогает нам, молодежи, идти в будущее», – отметил Александр Толмачев.
Федор Юрьевич поблагодарил молодогвардейцев за подарок и за постоянную заботу.
«Приятно осознавать, что у нас неравнодушная молодежь, которая чтит подвиги советского народа. Спасибо, что через года несёте наши славные традиции», – сказал ветеран.
Федор Юрьевич Козлов в 1944 году прошел школу радиоспециалистов, тогда ему было 17 лет. Затем его направили на 3-й Украинский фронт. Будучи связистом, прошёл половину Европы. Ветеран отмечен орденом Отечественной войны II степени и другими наградами.
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