Сергей Рябков рассказал, каким образом Россия контактирует с США по Украине

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия осуществляет контакты с США по ситуации на Украине не только по линии посольств двух стран, но и в телефонных разговорах, данная работа ведется на высоких эшелонах действующей американской власти. Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1».

«Я могу подтвердить, что уровни, на которых мы ведем эту работу, — это высокие эшелоны действующей администрации в Вашингтоне. А делается эта работа не только по линии посольства в Вашингтоне и посольства, соответственно, США в Москве, но и в рамках телефонных контактов», — сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.