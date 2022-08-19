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Юг Африки недоволен планами США наказывать страны САДК за несоблюдение линии Вашингтона в отношении РФ

17:50 19.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Юга Африки осудили планы законодателей США ввести наказание для африканских государств в случае, если они не будут придерживаться политики Вашингтона в отношении России в связи с конфликтом на Украине. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита Сообщества развития Юга Африки (САДК), опубликованном в пятницу южноафриканским новостным порталом «Ньюс-24».

«Саммит выразил свое недовольство тем, что континент стал объектом односторонних и карательных мер, устанавливаемых законопроектом "О противодействии злонамеренной деятельности России в Африке", который был недавно принят Палатой представителей США, — отмечается в документе. — Саммит подтвердил свою принципиальную позицию неприсоединения к любым конфликтам за пределами континента и поручил включить данный вопрос в повестку дня Африканского союза».

Встреча лидеров САДК, которая проходила под председательством президента Демократической Республикой Конго (ДРК) Феликса Чисекеди, завершилась в четверг. В ее работе участвовали главы государств и правительств 16 стран — членов Сообщества развития Юга Африки.

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