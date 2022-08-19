В Москве 26 августа проведут тестирование системы онлайн-голосования

18:11

Систему электронного голосования в Москве протестируют перед началом муниципальных выборов, запланированных на 9-11 сентября. Тестирование состоится 26 августа, заявил глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. По его словам, действовать будут и офлайновые участки, которые опробуют работу электронного реестра избирателей, и состоится электронное голосование. Тестирование пройдет с 8:00 до 17:00.

По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадима Ковалева, в ходе тестирования горожанам предстоит ответить на универсальный вопрос: «Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?»

Как отмечает Ковалев горожане подали много заявок на вступление в наблюдатели за выборами. «Порядка 7000 человек у нас сейчас заявились на участие в качестве наблюдателей от Общественной палаты города, - сказал Ковалев. - Также у нас совсем скоро начнется обучение, там уже курс сформирован, все готово для того, чтобы начать образовательную кампанию».