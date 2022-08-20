В преддверии «тяжелой зимы» в Британии прогнозируют большой спрос на дрова
09:25 20.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Люди уже сейчас начинают закупаться, но я думаю, что мы можем увидеть рост спроса на 10-20% предстоящей зимой, потому что, хоть цены на дрова и выросли, это не идет ни в какое сравнение с ростом цен на электроэнергию», — заявил управляющий директор крупнейшего в королевстве поставщика дров Certainly Wood («Сетанли вуд») Ник Снелл. По его мнению, закупка дров для отопления дома в зимний период обойдется британской семье примерно в 600 фунтов (710 долларов).
По сравнению с прошлым годом цены на дрова из Соединенного Королевства увеличились на 10-15%, при этом стоимость дров из континентальной Европы выросла еще сильнее, указала газета. Снелл объяснил это тем, что значительная часть продукции импортировалась европейскими странами из России и Белоруссии. Санкционные меры в отношении Москвы и Минска привели к росту транспортных издержек, добавил он. Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны после отставки Бориса Джонсона, призвала население готовиться к тяжелому зимнему периоду ввиду энергетического кризиса.
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