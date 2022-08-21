Гинцбург: Дельтакрон может стать более тяжелой мутацией коронавируса

09:53 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гибрид штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон», или «дельтакрон», показывает большой потенциал изменчивости коронавируса, что говорит о том, что в дальнейшем может появиться более тяжелая мутация вируса. Об этом ТАСС рассказал директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Дельтакрон» демонстрирует, что потенциал изменчивости вируса COVID-19 очень большой и не ограничивается только точечными мутациями. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем может появиться более тяжелая мутация вируса», — сказал он.

При этом Гинцбург добавил, что сам по себе «дельтакрон» «не представляет опасности и может не обладать эпидемиологическим потенциалом».