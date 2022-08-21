Площадь активного горения леса в Рязанской области сократилась на 20 гектаров
14:25 21.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Площадь активного горения лесных территорий в Рязанской области составляет около 160 гектаров. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Площадь активного горения около 160 га. Предпринимаются все необходимые меры для тушения и защиты населенных пунктов», — сообщили в пресс-службе, отметив, что тушение проводится круглосуточно.
Ранее в правительстве региона ТАСС сообщили, что по состоянию на утро воскресенья площадь, пройденная огнем в результате лесных пожаров в Рязанской области, составила около 8,6 тыс. гектаров, площадь активного горения — 180 гектаров.
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