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Площадь активного горения леса в Рязанской области сократилась на 20 гектаров

14:25 21.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Площадь активного горения лесных территорий в Рязанской области составляет около 160 гектаров. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Площадь активного горения около 160 га. Предпринимаются все необходимые меры для тушения и защиты населенных пунктов», — сообщили в пресс-службе, отметив, что тушение проводится круглосуточно.

Ранее в правительстве региона ТАСС сообщили, что по состоянию на утро воскресенья площадь, пройденная огнем в результате лесных пожаров в Рязанской области, составила около 8,6 тыс. гектаров, площадь активного горения — 180 гектаров.

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