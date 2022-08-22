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Из-за неурожая в Бразилии могут резко вырасти мировые цены на кофе - СМИ

09:25 22.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снижение урожайности кофе в Бразилии может вызвать резкий рост цен на этот товар во всем мире. Об этом в воскресенье сообщила газета «Уолл-стрит джорнэл».

Урожай кофе в Бразилии традиционно привязан к двухгодичным циклам, когда по четным годам фермеры собирают большие объемы арабики. Однако в прошлом году плантации пострадали сначала от засухи, а потом от заморозков, что практически лишило надежд на богатый урожай. Из-за негативных ожиданий фьючерсы на кофе в 2021 году уже начали бить рекорды последних 10 лет. Стоимость фунта бразильской арабики поднималась до 2,58 доллара и стабилизировалась в районе 2,23 доллара, что выше показателей прошлых лет.

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