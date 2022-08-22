CNN: Консенсус по Украине может рухнуть. Европа думает о холодной зиме
09:21 22.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Консенсус Евросоюза о поддержке Украины на фоне проблем с поставками энергоресурсов может быть утрачен в скором времени. Об этом в понедельник сообщил телеканал Си-эн-эн со ссылкой на европейских чиновников и представителей НАТО.
По мере того как кризису [на Украине] исполняется полгода, официальные лица по всей Европе обеспокоены тем, что консенсус может рухнуть на фоне того, как континент вступает в суровую зиму, сопровождающуюся ростом цен на продовольствие, нехваткой энергоресурсов для обогрева домов и реальной возможностью рецессии, отмечает телеканал.
Си-эн-эн констатирует, что о зимнем топливном кризисе европейские чиновники и дипломаты думают «каждый день». «В Евросоюзе все будет очень трудно, и при этом мы должны будем придерживаться нашего обещания отрезать Россию от любых доходов от газа и других источников», — отметил один из европейских дипломатов.
Другая проблема, о которой говорят опрошенные каналом западные чиновники, связана с поставками Киеву вооружений. Запад, пишет Си-эн-эн, пытается решить долгосрочную проблему при помощи краткосрочных мер, что ведет к тому, что «определенное завершение» конфликта не прослеживается.
НОВОСТИ
- 10:31 22.08.2022
- В Херсонской области выдают документы для оформления паспорта РФ
- 10:29 22.08.2022
- В ночном автопробеге ко Дню флага России в Москве приняли участие более 300 автомобилей
- 10:10 22.08.2022
- ФСБ задержала в РФ члена ИГ, готовившего теракт против представителя правящих кругов Индии
- 09:56 22.08.2022
- Белые медведи в зоопарке Екатеринбурга переселились в вольер, модернизированный при поддержке "Роснефти"
- 09:43 22.08.2022
- Глава МИД Финляндии: Конфликт в Украине может длиться годами
- 09:40 22.08.2022
- Росавиация продлила до 29 августа ограничения на полеты в ряд аэропортов юга и центра РФ
- 09:30 22.08.2022
- Посол Украины в ФРГ посоветовал приемнику быть резким и неудобным на своем посту
- 09:25 22.08.2022
- Из-за неурожая в Бразилии могут резко вырасти мировые цены на кофе - СМИ
- 18:56 21.08.2022
- Шведский министр не поддерживает полный запрет выдачи виз гражданам РФ
- 17:32 21.08.2022
- Мощность взрывного устройства в машине Дугиной составила 400 гр в тротиловом эквиваленте
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать