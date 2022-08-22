CNN: Консенсус по Украине может рухнуть. Европа думает о холодной зиме

09:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Консенсус Евросоюза о поддержке Украины на фоне проблем с поставками энергоресурсов может быть утрачен в скором времени. Об этом в понедельник сообщил телеканал Си-эн-эн со ссылкой на европейских чиновников и представителей НАТО.

По мере того как кризису [на Украине] исполняется полгода, официальные лица по всей Европе обеспокоены тем, что консенсус может рухнуть на фоне того, как континент вступает в суровую зиму, сопровождающуюся ростом цен на продовольствие, нехваткой энергоресурсов для обогрева домов и реальной возможностью рецессии, отмечает телеканал.

Си-эн-эн констатирует, что о зимнем топливном кризисе европейские чиновники и дипломаты думают «каждый день». «В Евросоюзе все будет очень трудно, и при этом мы должны будем придерживаться нашего обещания отрезать Россию от любых доходов от газа и других источников», — отметил один из европейских дипломатов.

Другая проблема, о которой говорят опрошенные каналом западные чиновники, связана с поставками Киеву вооружений. Запад, пишет Си-эн-эн, пытается решить долгосрочную проблему при помощи краткосрочных мер, что ведет к тому, что «определенное завершение» конфликта не прослеживается.