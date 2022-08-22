Посол Украины в ФРГ посоветовал приемнику быть резким и неудобным на своем посту

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник, снятый с должности президентом Украины Владимиром Зеленским, оставит свой пост и покинет Германию 14 октября. Об этом он сообщил в опубликованном в понедельник интервью агентству ДПА.



«15 октября я уже должен быть в Киеве, чтобы, как представляется, получить новый пост в МИД», — сказал дипломат. По его словам, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил его кандидатуру на должность своего зама, но решение остается за правительством в Киеве.



Коснувшись своей работы в Германии, Мельник заявил, что считает правильным то, что порой прибегал к недипломатичному тону. «Если бы я в последние, очень драматические, месяцы оставался бы в Берлине тихим и вежливым, то, возможно, никогда в той мере, в какой это происходило в первые месяцы после начала войны [спецоперации РФ], не было бы этой мощной дискуссии о поставках германского оружия на Украину», — считает он.



Своему преемнику Мельник посоветовал придерживаться двоякой стратегии. «Его должны как можно скорее принять как дипломата, то есть ему нужно быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии для Украины, особенно в свете усталости от войны и на фоне этой преувеличенной дискуссии о холодной зиме. С другой стороны, я думаю, что он не сможет не быть также неудобным и острым и продолжит постоянно бросать вызов пассивной германской политической элите», — утверждал посол.



