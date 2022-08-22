Белые медведи в зоопарке Екатеринбурга переселились в вольер, модернизированный при поддержке "Роснефти"

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В зоопарке Екатеринбурга при поддержке компании «Роснефть» реконструирован вольерный комплекс для белых медведей. Хищники Умка и Айна теперь обживают обновленный вольер, площадь которого увеличилась более чем в 2 раза, а объем бассейнов – боле чем в 5 раз. Реконструкция проведена в рамках программы «Роснефти» опеки белых медведей в зоопарках РФ.

В вольере капитально отремонтировали берлоги, внутренние помещения для ветеринарного обслуживания животных и временного содержания, при этом специалисты полностью обновили инфраструктуру и коммуникации. Также в вольере устроили «сухой бассейн» с речной галькой. Вольер расположен на четыре метра ниже уровня основной территории, после реконструкции посетители могут наблюдать за медведями не только сверху, но и через остекление подводной части бассейна.

Напомним, с 2013 года «Роснефть» опекает белых медведей во всех российских зоопарках, помогая обеспечить животным полноценное питание, ветеринарное обслуживание и улучшая условия их обитания. Также при поддержке компании впервые в России разработали специальные игрушки для белых медведей, которые изготавливают из особо прочного пластика и направляют во все зоопарки, участвующие в программе опеки.

Также «Роснефть» выполняет комплексную программу по изучению белых медведей в живой природе, организуя экспедиции в Арктику. Эти проекты позволяют больше узнать о животных, оценить динамику их численности, оценить степень воздействия изменений климата и антропогенной нагрузки на них и другие редкие виды млекопитающих, а также разработать специальные программы по защите их популяции.