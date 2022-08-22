В ночном автопробеге ко Дню флага России в Москве приняли участие более 300 автомобилей

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В Москве в ночном автопробеге ко Дню государственного флага России приняли участие более 300 автомобилей. Автопробег состоялся с 21 на 22 августа, его участники собирались на проспекте Академика Сахарова с 20:00 и стартовали в 23:30. Автомобили выстроились в колонну по цветам белые, синие и красные, а затем сделали круг по Садовому кольцу, вернувшись в точку старта. Всего в автопробеге приняло участие более 300 автомобилей. Автопробег открыл программу празднования Дня российского флага в Москве, в честь которого, как сообщала «Независимая газета», подготовлена большая программа.

Москва украшена плакатами и флаговыми конструкциями. На билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах в нынешнем году разместили 500 праздничных плакатов. Большом Москворецком, Большом Устьинском, Большом Каменном, Новоарбатском, Крымском и Большом Краснохолмском мостах установлены флаговые композиции. Так же оформлены эстакады и путепроводы на Садовом кольце и Кутузовском проспекте. У здания Совета Федерации на ул. Большая Дмитровка и около Государственной Думы на ул. Охотный Ряд появились флагштоки с триколором.