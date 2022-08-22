В ночном автопробеге ко Дню флага России в Москве приняли участие более 300 автомобилей
10:29 22.08.2022
В Москве в ночном автопробеге ко Дню государственного флага России приняли участие более 300 автомобилей. Автопробег состоялся с 21 на 22 августа, его участники собирались на проспекте Академика Сахарова с 20:00 и стартовали в 23:30. Автомобили выстроились в колонну по цветам белые, синие и красные, а затем сделали круг по Садовому кольцу, вернувшись в точку старта. Всего в автопробеге приняло участие более 300 автомобилей. Автопробег открыл программу празднования Дня российского флага в Москве, в честь которого, как сообщала «Независимая газета», подготовлена большая программа.
Москва украшена плакатами и флаговыми конструкциями. На билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах в нынешнем году разместили 500 праздничных плакатов. Большом Москворецком, Большом Устьинском, Большом Каменном, Новоарбатском, Крымском и Большом Краснохолмском мостах установлены флаговые композиции. Так же оформлены эстакады и путепроводы на Садовом кольце и Кутузовском проспекте. У здания Совета Федерации на ул. Большая Дмитровка и около Государственной Думы на ул. Охотный Ряд появились флагштоки с триколором.
НОВОСТИ
- 10:31 22.08.2022
- В Херсонской области выдают документы для оформления паспорта РФ
- 10:10 22.08.2022
- ФСБ задержала в РФ члена ИГ, готовившего теракт против представителя правящих кругов Индии
- 09:56 22.08.2022
- Белые медведи в зоопарке Екатеринбурга переселились в вольер, модернизированный при поддержке "Роснефти"
- 09:43 22.08.2022
- Глава МИД Финляндии: Конфликт в Украине может длиться годами
- 09:40 22.08.2022
- Росавиация продлила до 29 августа ограничения на полеты в ряд аэропортов юга и центра РФ
- 09:30 22.08.2022
- Посол Украины в ФРГ посоветовал приемнику быть резким и неудобным на своем посту
- 09:25 22.08.2022
- Из-за неурожая в Бразилии могут резко вырасти мировые цены на кофе - СМИ
- 09:21 22.08.2022
- CNN: Консенсус по Украине может рухнуть. Европа думает о холодной зиме
- 18:56 21.08.2022
- Шведский министр не поддерживает полный запрет выдачи виз гражданам РФ
- 17:32 21.08.2022
- Мощность взрывного устройства в машине Дугиной составила 400 гр в тротиловом эквиваленте
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать