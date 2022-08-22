Власть и оппозиция в Польше спорят о выдаче виз россиянам

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польское правительство выступает за значительное ограничение выдачи виз гражданам России странами Европейского союза, однако лидеры польской оппозиции выступают против такого шага.

Как заявил в понедельник в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк, Польша добивается в ЕС «введения на европейском уровне ограничительной политики по прекращению выдачи туристических виз [россиянам]». «Было бы хорошо, если бы в Польше все выступали за такое решение», — указал он, подчеркнув, что «со стороны политиков оппозиции звучат голоса протеста».

Ранее против тотального запрета выдачи россиянам виз выступил бывший председатель Европейского совета, экс-премьер Польши, лидер крупнейшей польской оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск. По его словам, «запрет въезда в европейские страны всем россиянам был бы определенной формой коллективной ответственности».